Байден заявил, что они с Путиным понимают друг друга Фото: REUTERS

Американский президент Джозеф Байден заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным понимают друг друга. Об этом глава Соединенных Штатов сказал в эфире ABC News в среду, 17 марта.

Президент США прокомментировал доклад американской разведки о «вмешательстве» России в выборы главы государства в минувшем году. Напомним, в том докладе говорится в якобы попытках России дискредитировать Джо Байдена во время избирательной кампании.

- Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. Мы понимаем друг друга. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы», - заявил Байден, говоря о российском президенте.

Напомним, в конце января этого года состоялся телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путины и новым лидером США Джозефом Байденом. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главы государств не обсуждали перспективы личной встречи и визитов, однако выразили готовность к продолжению диалога. Сам разговор политиков Песков назвал «рабочим и откровенным».