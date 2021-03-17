Дзюба и Азмун - в атаке "Зенита" на матч против ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в среду, 17 марта, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" будет сыгран главный матч 23 тура чемпионата России по футболу. ЦСКА примет питерский "Зенит". Тренеры назвали стартовые сочетания игроков на предстоящий поединок. У "Зенита" с первых минут появятся главные ударные форварды - россиянин Артем Дзюба и иранец Сердар Азмун. А вот у ЦСКА Марио Фернандес, который покинул поле в матче против тульского "Арсенала" досрочно из-за травмы, будет играть тоже с первых минут.

Стартовый ЦСКА на матч с "Зенитом": Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.

В запасе остались: Помазун, Тороп, Васин, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Сигурдссон, Бохинен, Чалов, Шкурин.

А вот у «Зенита» стартовый состав выглядит так: Лунёв, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

В числе запасных у гостей матча: Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Шамкин, Малком.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Зенит. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция - в эфире каналов "Матч ТВ" и Матч Премьер.