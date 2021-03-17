Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на "ВЭБ Арене" завершился первый тайм встречи ЦСКА - Зенит. Пока что после 45 минут поединка счет 1:1. Команды обменялись голами в течение пяти минут первого тайма.

Для начала на 28-й минуте после паса Эджуке гол в ворота "Зенита" забил Рондон, несколько лет назад игравший за питерский клуб. А вот "Зенит" ответил на 33-й минуте точным ударом Артема Дзюбы, который подправил мяч в ворота Акинфеева после скидки Далера Кузяева.

Особый и яркий эпизод произошел в конце первого тайма поединка. "Зенит" получил право на пенальти после того, как судья зафиксировал игру рукой у Марио Фернандеса в моменте его борьбы с Азмуном в штрафной. Но подошедший к мячу Артем Дзюба не забил. Игорь Акинфеев среагировал четко, упав в нужный угол. И счет так и остался без перемен - 1:1.

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