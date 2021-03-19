Британцы раскритиковали Джо Байдена за резкое высказывание о Путине

"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели британского издания The Daily Mail назвали президента США Джо Байдена неуравновешенным и обвинили в стремлении развязать Третью мировую войну после его резких высказываний в адрес президента России Владимира Путина.

Напомним, 17 марта Джо Байден дал телеканалу ABC первое большое интервью с момента вступления в должность президента. В нём он назвал Путина убийцей.

18 марта, как сообщал сайт KP.ru, российский президент ответил на высказывание Байдена фразой "Кто так обзывается, тот сам так называется". Он также пожелал Байдену здоровья.

- В Белом доме засел псих… - написал в комментариях к новости Daily Mail пользователь под ником Deeez.

- Разжигатель войн Байден решил начать с России, - высказал своё мнение читатель psvensson75.

- Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую, - написал CarCarr.