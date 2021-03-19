Политолог объяснил, почему Байден не хочет общаться с Путиным в онлайн-режиме Фото: REUTERS

На предложение российского президента Владимира Путина пообщаться с онлайн-режиме с Джо Байденом, ответ из Белого дома пока так и не получен.

Политолог Дмитрий Абзалов считает, что американский лидер найдет причину, по которой откажется от подобной трансляции.

Причина в том, по мнению эксперта, что современные технологии и диалог без предварительной подготовки - это ахиллесова пята американского лидера.

- Он не готов к онлайн-форматам. Все его интервью всегда транслируются в записи. Любые онлайн-действия для него – это удар в самое сердце, - отмечает политолог в беседе с Пятым каналом.

В свою очередь эксперт отметил, что предложение российского президента инновационное и интересное, так как позволит сделать общение на самом высоком уровне максимально открытым.

- Этот формат ломает консервативные представления о двухстороннем общении, проходящем в закрытом режиме, - подчеркнул Абзалов.

В заключении политолог отметил, что инновационные форматы сложны не только для действующего лидера США, но и для многих других взрослых политиках.

- Байден сформировался в период бумажной письменности, сомневаюсь, что современные онлайн-форматы ему близки. Но будущее именно за такими коммуникациями и форматами, - заключил политолог.

Заявление Джо Байдена вызвало много эмоций. Депутат Госдумы Андрей Свинцов предположил, что американский президент не помнит, какой ответ дал на провокационный вопрос журналиста.

- Мы понимаем, конечно, что человек сильно пожилой. Думаю, утром он проснулся и не вспомнил, что говорил и делал накануне, отметил Свинцов в беседе с ФАН.