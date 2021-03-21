Экс-советник Трампа считает. что поведение Байдена угрожает нацбезопасности США

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Поведение нынешнего главы Белого дома Джозефа Байдена угрожает национальной безопасности США, считает бывший советник его предшественника Дональда Трампа Стивен Миллер.

«Наши противники по всему миру — Иран, Россия, Венесуэла и Китай — смотрят на Соединенные Штаты и их главного представителя, президента нашей страны, который не может дать даже безобидное интервью без шпаргалки и трижды падает, поднимаясь по лестнице. На это грустно смотреть», - заявил он в эфире телеканала Fox News.

По словам Миллера, «противники» Америки видят слабость главы государства, поэтому страна находится в меньшей безопасности. Экс-советник Трампа также отметил, что он сам неоднократно поднимался и спускался по трапу президентского борта, там совершенно не скользко, а за состоянием лестницы следят Военно-воздушные силы США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 марта 78-летний Байден вылетал в Джорджию. Однако пока он поднимался по трапу на президентский «борт номер один», трижды споткнулся, а потом и вовсе упал на ступени. Кадры с падающим президентом показали все американские телеканалы.

Позже в Белом доме объяснили, что это произошло из-за сильного ветра, сообщив, что Байден не пострадал и он «в порядке на 100%».

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