Правительство ФРГ предложило продлить карантин до 18 апреля

Карантин в Германии могут продлить до 18 апреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое правительство снова предложило продлить введенные из-за пандемии карантинные меры, призванные остановить распространение коронавируса, до 18 апреля. В понедельник, 22 марта, канцлер Германии Ангела Меркель будет обсуждать на совещании с премьерами федеральных земель ФРГ.

Об этом со ссылкой на проект резолюции кабинета министров сообщает телеканал N-TV. По данным газеты Bild, в тех регионах, где на 100 тысяч жителей приходится 100 случаев заражения в неделю, предлагается ввести ночной комендантский час. Если же на 100 тысяч населения будет фиксироваться 200 и более новых инфицированных, школьников переведут на дистанционное обучение, закроют детские сады. Речи об ослаблении жестких карантинных мер пока не идет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, жители Германии устали от строгих ограничений и выходят на улицы в знак протеста. По мнению манифестантов, введенные правительством карантинные меры нарушают их права и свободы.