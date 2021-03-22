Виктор Ганчаренко завершил работу в ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб ЦСКА (Москва) покинул главный тренер команды Виктор Ганчаренко. Он работал на этом посту с декабря 2016 года. Решение об отставке Виктора Михайловича было принято после того, как армейцы проиграли в последней перед перерывом на матчи сборных встрече на своем поле питерскому "Зениту" со счетом 2:3.

Уходящий наставник выступил с прощальной речью. Обращение Виктора Ганчаренко передала пресс-служба ЦСКА:

- Для меня было честью работать в таком великом клубе как ПФК ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения, - говорит Виктор Михайлович.

При этом, отдельно Ганчаренко высказался и о своей эмоциональности при работе тренером ЦСКА:

- Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце.

За несколько сезонов в ЦСКА Виктор Ганчаренко выиграл 82 матча с командой из 167 проведенных встреч. В активе тренера немало титулов - Суперкубок России 2018 года, армейцы при нем дважды становились серебряными призерами чемпионата России и дошли до четвертьфинала Лиги Европы-2017/18. А осенью 2018 года одержали легендарную победу над мадридским «Реалом» в Лиге Чемпионов в "Лужниках".

Кто будет новым главным тренером ЦСКА после отставки Виктора Ганчаренко - пока что официально не говорится. Как сообщает портал Чемпионат, белорусского тренера может сменить хорват Ивица Олич, ранее игравший много за армейский клуб.