В Иллинойсе одобрили компенсации афроамериканцам за дискриминацию их предков

Власти города в США впервые согласовали выплату компенсаций жертвам расовой дискриминации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти города Эванстон в штате Иллинойс первыми в США одобрили программу денежных выплат для темнокожих американцам в качестве компенсации за дискриминацию их предков во времена рабства, сообщила газета Washington Post. Трансляция голосования велась в понедельник на сайте городского совета.

Первый этап программы утвердил городской совет Эванстона. Отмечается, что решение о компенсациях приняли из-за "ущерба, нанесённого дискриминационной политикой в области жилья, методов и бездействия" властей.

Отмечается также, что власти Эванстона будут выплачивать компенсации горожанам, чьи предки жили в том же городе с 1919 по 1969 год. На реализацию программы за несколько лет могут потратить как минимум 10 миллионов долларов.