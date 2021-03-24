Депутат Госдумы потребовала запретить Маниже выступать на Евровидении под флагом России

В Госдуме предложили запретить Manizha выступать под флагом России. Фото: Максим Ли

Певица Манижа, выбранная российскими телезрителями для выступления на музыкальном конкурсе "Евровидение", должна выступать без российского флага, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

- Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии, - отметила Драпеко в разговоре с порталом Sobesednik.ru

Депутат также сообщила, что Манижа "не тронула не только её, но и всех остальных". Кроме того, Елена Драпеко назвала Манижу "не лучшей исполнительницей России".

При этом депутат считает, что в 2021 году на "Евровидение" стоило поехать группе Little Big, которая должна была сделать это в 2020 году, но конкурс был отменён из-за пандемии коронавируса.