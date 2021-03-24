Южная Корея подтвердила, что КНДР запустила две ракеты

Власти Северной Кореи 21 декабря 2020 года провели тестовый пуск крылатых ракет, сообщает агентство Younhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) страны.

Также сообщается, что пуск двух ракет провели около Жёлтого моря.

Представители КНШ заявили Reuters, что наблюдали за запуском ракет в режиме реального времени.

Ранее газета The Washington Post сообщила о запуске нескольких ракет малой дальности и назвала испытания Северной Кореи прямым вызовом со стороны Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену.

Сайт KP.ru сообщал 3 марта, что Министр обороны Японии Таро Коно заявил о возможном проведении испытаний баллистических ракет малой дальности Северной Кореей.