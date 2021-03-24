В Кремле прокомментировали идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

В Кремле прокомментировали решение ЦБ убрать Хабаровск с пятитысячной купюры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Размышления о том, что Хабаровск хотят убрать с пятитысячной купюры в качестве наказания, абсолютно неверны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на реплику журналистов, что в регионе решение Центробанка воспринимают именно так.

- Какие-то такие размышления о каких-то эфемерных наказаниях - это тоже абсолютно неверный подход, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Он добавил, что Центробанк не должен советоваться с Кремлем при выборе дизайна банкнот. Отвечая на вопрос о том, почему Хабаровск решили заменить именно на Екатеринбург, Песков посоветовал спросить это у Банка России.

23 марта 2021 года Банк России объявил о смене дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Кроме того, будет усилена защита денежных знаков.