В ЕС пожаловались на невыполнение AstraZeneca обязательств по поставкам вакцин

В Евросоюзе сообщили, что AstraZeneca не выполняет обязательство по поставкам вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что компания AstraZeneca не выполняет обязательства по поставкам вакцины от коронавирусной инфекции в страны Евросоюза.

- Мы считаем, что компания AstraZeneca не соблюдает обязательства, которые взяла на себя в подписанных контрактах...И мы считает, что обязательства выполняются практически полностью в случае с некоторыми странами, в частности, с Великобританией, но не в случае с Европейским союзом. Это ситуация абсолютно недопустима, — сказал Атталь во время брифинга.

22 марта издание Bloomberg сообщило, что Евросоюз готов блокировать поставки вакцины AstraZeneca в Великобританию, пока британско-шведская компания AstraZeneca не выполнит свои обязательства по поставкам препарата в ЕС.

Ранее появилась информация, что AstraZeneca планирует поставить в страны Евросюза 30 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции, что на две трети ниже изначальных планов. По состоянию на 7 марта, AstraZeneca поставила более 11 миллионов доз в страны Евросоюза. Причины снижения поставок препарата не называются.