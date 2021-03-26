Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале закончилась фиаско

Попытка снять с мели огромный контейнеровоз в Суэцком канале провалилась Фото: REUTERS

Предпринятая в пятницу попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, перекрывший Суэцкий канал, закончилась провалом. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя компании-технического оператора Bernhard Schulte Shipmanagement.

В компании сообщили, что аварийно-спасательная группа из Нидерландов подтвердила, что 28 марта на место происшествия прибудут два дополнительных буксира. Они должны помочь снять с мели судно.

Напомним, 25 марта 2021 года следовавший из Китая в Роттердам огромный контейнеровоз "Ever Given" сел на мель при прохождении Суэцкого канала и перекрыл движение. В итоге в районе канала образовался затор, состоящий из более чем 150 судов.

Позже в Департаменте ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел России сообщили, что разблокировка движения через канал может занять несколько недель.