Туктамышева назвала причину своих слез на чемпионате мира

Туктамышева упала с флипа, поэтому были сомнения в итоге. Фото: REUTERS

Один из самых ярких и эмоциональных моментов на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года - это слезы Елизаветы Туктамышевой после ее проката. Увидев свои оценки, Лиза не сдерживала эмоций. Что для нее как для сильной характером фигуристки было необычно. Почему так произошло? Сама фигуристка уже по завершению соревнований сказала:

- После падения на флипе я переживала, что все потеряно было. Но доборолась до конца. И когда увидела свои баллы и второе место, то было волнение. И когда увидела первое место, то нахлынули эмоции. Я вообще стойкий человек, ни разу не плакала. Но все это было круто и интересно. Это были очень сильные эмоции, - вспоминает Лиза уже после всего.

Как отметила фигуристка, несмотря на то, что она плакала после своего выступления на чемпионате мира, она для себя внутри сказала, что точно будет с медалью на первенстве планеты, и внутри был позитив:

- Я ждала, когда будет такая возможность, когда на меня нахлынет так, что я не могу сдерживаться. И на чемпионате мира это случилось. В голове же была только радость, - сказала Елизавета Туктамышева.

К слову, олимпийский чемпион Алексей Ягудин у себя в "сториз" личного Инстаграма написал: "Лиза, спасибо. Эти слезы дорогого стоят!". Фигуристка репостнула эту запись к себе на страничку.

Напомним, ранее, о своих эмоциях после чемпионата мира поведала Анна Щербакова. А по поводу триумфа наших девушек ярко высказалась тренер Татьяна Тарасова.