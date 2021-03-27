Песков: Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля подадут декларации о доходах за прошлый 2020 год, как обычно, – до 1 апреля, в этом году сроки подачи деклараций в этом году переносить не будут. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Срок сдачи до 1 апреля. Все в силе», - приводит ответ официального представителя Кремля на соответствующий вопрос РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году публикация деклараций о доходах президента, премьер-министра, сотрудников администрации главы государства и членов кабинета министров пришлось отложить на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. Тогда Дмитрий Песков объяснил, что банки работали с перебоями и многие просто не успевали получить все необходимые документы. Поэтому вместо апреля декларации за 2019 год были опубликованы только в августе.

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