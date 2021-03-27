Украинцы лечатся от коронавируса лекарством для животных

На фоне нехватки препаратов для лечения больных с коронавирусом украинцы стали использовать ветеринарный препарат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за того, что в аптеках нет лекарств от коронавируса, многие заболевшие «ковидом» украинцы занимаются самолечением, причем некоторые больные принимают ивермектин – антипаразитарный препарат для лечения свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец.

Людям этим средством лечат чесотку, а с начала пандемии COVID-19 в прессе стали появляться публикации о том, что ивермектин подавляет вирус SARS-CoV-2.

«Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике», - заявила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, сейчас украинцы покупают этот препарат в ветеринарных аптеках и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно». Эксперт предупредила сограждан, что «это довольно опасно».

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который снимает с производителей вакцин против коронавирусной инфекции ответственность за какие-либо последствия их применения. Причем лидер Незалежной сделал это вскоре после того, как в стране после прививки скончались два человека. Стоит отметить, что украинцев прививают против COVID-19 произведенным в Индии препаратом Covieshield/AstraZeneca, который бывший президент страны Петр Порошенко назвал «го**ом». По его словам, именно поэтому люди отказываются от прививок.