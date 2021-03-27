Новая версия ученых: коронавирус «вырвался» из лаборатории в Ухане

Бывший глава Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший директор национального Центра по контролю и распространению заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд выдвинул собственную версию происхождения коронавируса. По его мнению, вирус SARS-CoV-2 изначально появился в лаборатории в китайском Ухане, где им в сентябре или октябре 2019 года заразился кто-то из сотрудников, от которого и начала распространяться инфекция.

«Сейчас я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятный источник этого патогена в Ухане была лаборатория, откуда он вырвался», - заявил Роберт Редфилд в интервью телеканалу CNN.

Американский вирусолог подчеркнул, что не верит в версию о передаче COVID-19 человеку от летучих мышей или других животных, поскольку в таком случае инфекции понадобилось бы намного больше времени, чтобы приспособиться к человеческому организму и стать настолько заразной.

При этом экс-глава CDC несколько раз указал, что это только его мнение. Телеканал отмечает, что Редфилд впервые высказал такую точку зрения публично.

Напомним, как писал сайт kp.ru, эксперты ВОЗ, ранее побывавшие в китайском городе Ухань, откуда и началось распространение «ковида» по всей планете, не смогли найти доказательств в пользу популярной теории о том, что вспышка коронавируса началась не в декабре 2019 года, а осенью или даже летом.

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