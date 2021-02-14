Рынок в Ухане не был родиной коронавируса: пять главных выводов экспертов ВОЗ после инспекции в Китае

После многомесячных переговоров Китай допустил исследовательскую группу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухань, который считается родиной коронавируса. Фото: REUTERS

После многомесячных переговоров Китай допустил исследовательскую группу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухань, который считается родиной коронавируса. В середине января команда медиков прибыла в Поднебесную, выдержала две недели карантина, а затем в течении двух недель пыталась найти ответы на главные вопросы о пандемии века. Кратко перечислим главные выводы группы экспертов, которую возглавлял специалист по продовольственной безопасности и зоонозным инфекциям Питер Бен Эмбарек.

1. Так называемый “мокрый рынок” в Ухане не был единственным источником заражения. Самый ранний известный случай заражения, связанный с рынком датируется 12 декабря. А первый пациент с диагнозом COVID-19 появился в Ухане 8 декабря. Таким образом, по мнению экспертов “мокрый рынок” был всего лишь одной из нескольких точек распространения Sars-Cov-2.

2. Сам источник происхождения Sars-Cov-2 найти не удалось. В том числе из-за нежелания Китая делиться с исследователями ВОЗ данными о начальном этапе распространения новой коронавирусной инфекции.

В середине января команда медиков прибыла в Поднебесную, выдержала две недели карантина, а затем в течении двух недель пыталась найти ответы на главные вопросы о пандемии века. Фото: REUTERS

- Для проведения эпидемиологического расследования мы запросили информацию о 174 самых ранних случаях заражения коронавирусом в Ухане в декабре 2019 года, - сообщил профессор Доминик Дуайер. - Это стандартная практика в таких случаях, но в ответ китайские коллеги предоставили нам аналитическую записку с собственной интерпретацией происходящего. Нам не разрешили доступ к исходным данным и мы не могли провести собственное расследование.

Принимающая сторона объясняет это заботой об анонимности пациентов, однако эксперты считают, что такой ход связан с нежеланием китайских властей брать на себя ответственность за пандемию. Официальный Пекин неоднократно высказывал гипотезы, что первые случаи заражения произошли не Поднебесной, а в США. А в Китай Sars-Cov-2 попал из-за рубежа с упаковками замороженных продуктов. Последняя версия, по мнению специалистов ВОЗ, имеет право на существование. Во всяком случае, исключить ее нельзя.

3. Эксперты не смогли найти доказательств в пользу популярной теории о том, что вспышка коронавируса началась не в декабре 2019 года, а осенью или даже летом. На этом настаивали политики ряда стран, упрекавшие власти Китая в том, что они на начальном этапе скрывали масштабы бедствия. Это в свою очередь помешало остальному миру оценить степень угрозы и подготовиться к пандемии.

4. Версия лабораторного происхождения коронавируса была исключена, как маловероятная. Эксперты побывали в лаборатории Уханьского института вирусологии и пришли к выводу, что утечка из такого научного центра практически невозможна. В свою очередь китайские вирусологи заверили, что не занимались экспериментами с Sars-Cov-2, а работали только с “дальними родственниками” вируса. И представили отчеты о своих работах.

5. Рабочая группа ВОЗ подтвердила, что коронавирус имеет естественное происхождение. Однако, между летучими мышами и человеком был, как минимум еще один промежуточный хозяин. В принципе это было известно и раньше, вероятнее всего передаточным звеном были панголины, но специалисты ВОЗ полагают, что в качестве кандидатов на эту роль можно рассмотреть также хорьков, барсуков, кроликов, норок и бамбуковых крыс. Все эти зверьки восприимчивы к коронавирусу и продавались на местных рынках. А один из участников группы доктор Питер Дасжак считает, что территория поисков очага инфекции должна быть значительно расширена. Родиной Sars-Cov-2 может быть любая точка Юго-Восточной Азии.

Сам источник происхождения Sars-Cov-2 найти не удалось. Фото: REUTERS

В целом поездка экспертов ВОЗ в Ухань не внесла никакой ясности в дело о происхождении коронавируса. В самом Китае этот вопрос крайне политизирован. И гости жаловались, что далеко не на все вопросы они смогли получить ответы. А поскольку с момента начала вспышки проходит все больше времени, есть шанс, что тайна Sars-Cov-2 будет навсегда покрыта туманом.

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