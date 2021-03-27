В Минске несколько человек задержали на незаконной акции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусские правоохранительные органы уже задержали несколько человек за участие в несанкционированной акции протеста в Минске. Об этом в субботу, 27 марта, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

- Да, к этому моменту задержаны несколько человек за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Мы призываем граждан республики не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях, - отметила она в интервью агентству ТАСС.

Как ранее писал сайт Kp.ru, белорусский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах к участию в незаконных акциях протеста оппозиции в эту субботу в столице республики. Кроме того, в места предполагаемого сбора протестующих уже направили военную технику, в том числе автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы, а также автозаки.