Космонавт сфотографировал с МКС контейнеровоз, севший на мель в Суэцком канале Фото: Twitter.com

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал с борта Международной космической станции контейнеровоз Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале. Снимки судна космонавт опубликовал на своей странице в Twitter.

«Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал», - подписал свой пост Кудь-Сверчков.

Космонавт сфотографировал с МКС контейнеровоз, севший на мель в Суэцком канале Фото: Twitter.com

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. В то время в районе происшествия началась сильная песчаная буря с ветром около 40 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, по последним данным, в очереди на вход в Суэцкий канал стоит уже более 320 судов. Глава администрации канала адмирал Усама Рабиа заявил, что контейнеровоз сел на мель, вероятно, из-за технических ошибок и человеческого фактора. По его мнению, сильные ветры и погодные факторы не являются основными причинами.