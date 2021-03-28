Число погибших из-за обрушения жилого дома в Каире возросло до 22

На востоке Каира рухнул 10-этажный дом Фото: REUTERS

Число погибших в результате обрушения десятиэтажного жилого дома в Каире возросло до 22, спасти удалось 25 человек. Еще трое считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются, передает телеканал Extra News. Ранее сообщалось о 18 жертвах и десятках пострадавших.

Работающие на месте трагедии спасатели в поисках выживших весь день разбирали день разбирали завалы руками и с помощью спецтехники, а вечером в субботу специалисты начали осматривать примыкавшие к рухнувшему дому здания, чтобы выяснить, нет ли угрозы обрушения соседних построек. Район по-прежнему оцеплен сотрудниками сил безопасности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, десятиэтажный жилой дом в районе с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс на востоке Каира рухнул ранним утром 27 марта, когда многие жильцы еще спали.

Правоохранительные органы Египта выясняют причины случившегося, ведется расследование. По данным телеканала, дом был построен в 2011 году, и изначально он был четырехэтажным, а потом домовладелец незаконно надстроил шесть этажей. Очевидцы говорят, что несколько дней назад хозяин расположенного на первом этаже магазина начал перестраивать помещения: он снес несколько несущих колонн и убрал часть стен.