Путин назвал российские вакцины самыми лучшими по трем показателям

Путин заявил, что все три российские вакцины находятся на уровне самых лучших мировых образцов Фото: REUTERS

Президент РФ в программе России 1 "Москва. Кремль. Путин" заявил, что все три российские вакцины находятся на уровне самых лучших мировых образцов.

- В принципе, можно сделать любую, любую из них, они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие сегодня, на сегодняшний день", - сказал Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер уточнил, что вакцины являются "самыми лучшими по всем трем основным показателям". Владимир Путин сообщил, что серьезных побочных эффектов от препаратов не выявлено.

Напомним, что Владимир Путин не так давно привился одной из российских вакцин. Но раскрывать то, какой именно, президент не стал. Однако лидер РФ уточнил, что после вакцинации он не занимался спортом трое суток. А уже на четвертый день не отказался от контрастных ванн.