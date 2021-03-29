Песков: Путин пока не решил, будет ли участвовать в саммите Байдена

Путин пока не решил, будет ли участвовать в саммите Байдена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли принимать участие в саммите по климату, который инициировал американский лидер Джо Байден. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

- Пока нет. Мне пока неизвестно, дошло ли приглашение до нас, — ответил Песков на вопрос, принято ли какое-либо решение.

Напомним, 27 марта в американском СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден пригласил российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Соединенные Штаты Америки намерены с 22 по 23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Ожидается, что главной темой мероприятия станет объединение усилий для сокращения вредных выбросов в окружающую среду.

Чуть позже Белый дом подтвердил факт приглашения. В пресс-релизе Белого дома отмечается, что виртуальный саммит мировых лидеров "подчеркнет срочность и экономические выгоды более активных действий в области климата", а также "станет ключевой вехой на пути к конференции ООН по изменению климата в ноябре этого года в Глазго".