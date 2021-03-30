Силовики задержали стрелка, открывшего стрелку в Мытищах

Мужчина, открывший стрельбу из дома в Мытищах, устроил взрыв во время штурма Фото: предоставлено очевидцем

61-летний Владимир Барданов, открывший огонь из окна своего дома по прохожим и силовикам, задержан.

По информации других источников, Барданов до сих пор отстреливается от силовиков, и его ещё не удалось задержать. Над коттеджем Барданова, как сообщает корреспондент "Комсомольской правды", виден чёрный дым. Источник ТАСС сообщает, что в доме начался пожар.

Также отмечается, что Барданов во время штурма устроил взрыв.

Напомним, утром 30 марта 2021 года к нему пришли сотрудники ФСБ и МВД, чтобы проверить причастность Барданова к незаконному обороту оружия. Мужчина забаррикадировался в доме, бросил из окна две гранаты и открыл огонь. Внутри дома в элитном коттеджном посёлке Новые Вешки находились двое взрослых и ребёнок.

Прибывшие силовики оцепили территорию дома и через мегафон призывали Барданова сдаться. Тот им ничего не отвечал и не выдвигал никаких условий. Через некоторое время взрослые и ребёнок, находившиеся в доме со стрелком, смогли покинуть дом. Сайт KP.ru сообщал, что СОБР в это время готовился к штурму коттеджа Барданова.