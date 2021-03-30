Мужчина, открывший стрельбу из дома в Мытищах, устроил взрыв во время штурма

В СК опровергли информацию о задержании стрелка в Мытищах Фото: Предоставлено очевидцами

Владимир Барданов, который сегодня, 30 марта, открыл огонь из своего дома по силовикам, ещё не задержан. Во время штурма он устроил взрыв.

Напомним, сегодня, 30 марта, сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом Барданова, чтобы проверить его причастность к незаконному обороту оружия. 61-летний мужчина забаррикадировался в своём коттедже в посёлке Новые Вешки в Мытищах, бросил две гранаты и открыл огонь по силовикам.

Также сообщалось, что с ним в доме находятся двое взрослых и ребёнок. Позже все они вышли из дома.

Прибывшие бойцы СОБРа призывали его сдаться, а затем начали штурм дома. Появилась информация о том, что Владимира Барданова задержали, но позже эту информацию опровергли, сообщив, что над домом Барданова виден чёрный дым, а вокруг раздаются звуки выстрелов и взрывов, писал сайт KP.ru.