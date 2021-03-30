В СК опровергли информацию о задержании стрелка в Мытищах

Следственный комитет России опроверг информацию о задержании мужчины, который устроил стрельбу в поселке Новые Вешки в Мытищах.

Штурм дома продолжается, передает РИА Новости. Мужчина остался в жилище один, пишет ТАСС со ссылкой на СК.

Сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о том, что дом стрелка могут охранять дикие животные. По словам его соседей, у мужчины жили тигры и медведи. Это усложнит штурм, но пока подтвержденной информации и домашнем зоопарке нет.

Силовики запустили дрон, чтобы обследовать территорию дома сверху. Во время штурма будет использоваться броневик "Патруль" класса MRAP, который защищен от обстрела и подрыва. Силовики будут использовать транспорт для прикрытия во время обстрела, пока сопротивление не прекратится.

По последней информации, спецназ уже ворвался в дом стрелка. Спецоперация продолжается.

Напомним, 30 марта 61-летний москвич Владимир Александрович Барданов забаррикадировался в доме №10 по улице Прибрежной поселка Новые Вешки и открыл прицельный огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии.

Позже появилась информация, что мужчина устроил взрыв во время штурма его дома.