Путин и сотрудники Кремля подали декларации о доходах за 2020 год Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин и сотрудники Кремля подали декларации о доходах за минувший 2020 год. Об этом в среду, 31 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

- Да, президент и сотрудники его администрации сдали декларации о своих доходах. Эти документы будут опубликованы в установленные сроки, - сообщил официальный представитель Кремля в интервью агентству ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства говорил, что Владимир Путин и сотрудники администрации президента подадут декларации о доходах за прошлый год, как обычно, до 1 апреля 2021 года, и сроки подачи деклараций в этом году переносить не будут.

В соответствии с законодательством, высокопоставленные государственные служащие обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе каждый год до 1 апреля. После проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах государственных органов в течение двух недель.

В минувшем 2020 года по указу Владимира Путина сроки отчета были перенесены до 1 августа включительно на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.