Вакцина «КовиВак» может поступить в гражданский оборот в России в начале апреля 2021 Фото: Олег Укладов

Третья российская вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак», созданная центром имени Чумакова, может поступить в гражданский оборот в России уже в первой декаде апреля текущего года. Об этом в среду, 31 марта, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

- Я полагаю, что препарат в первую декаду апреля появится. Уже первые партии этой вакцины будут доступны. В настоящее время вакцина центра имени Чумакова проходит процедуру контроля качества. У нас есть довольно жесткая система по выходу для использования. Это действительно одна из лучших систем в мире на данный момент по контролю качества, - рассказал министр здравоохранения в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Как сообщал сайт kp.ru, российское министерство здравоохранения зарегистрировал третью вакцину от коронавирусной инфекции «КовиВак», разработанную центром имени Чумакова, 19 февраля этого года. Центр планирует производить до десяти миллионов доз препарата ежегодно.