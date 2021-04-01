Познера и еще 31 человека оштрафовали в Тбилиси за нарушение карантинных мер

Владимир Познер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Тбилиси за нарушение карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса оштрафовано 32 человека, в том числе российский тележурналиста Владимира Познера. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

На сегодняшний день в Грузии действуют ряд ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, среди которых комендантский час в ночное время и ограничения на проведение многолюдных мероприятий, в том числе застолий, юбилеев и свадеб. За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф в размере двух тысяч лари (около 600 долларов).

«Сотрудниками управления патрульной полиции оштрафованы 32 человека по ч. 10 ст. 42 УК за нарушение правил изоляции и карантина. Прибывшие в страну 9 человек из 41 не нарушали правил. Ночью было оштрафована гостиница "Винотель". Сотрудники профильных подразделений МВД оперативно реагируют на все факты нарушения»,- говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее в Тбилиси прошли протесты против визита Познера, который прибыл в грузинскую столицу, чтобы отметить свой день рождения, 1 апреля, ему исполняется 87 лет. Протестующие собрались около отеля, в котором остановился журналист со своими друзьями, и бросали яйца в здание. Сам же телеведущий сказал обозревателю «КП» Александру Гамову по телефону, что он находится в безопасности, здоров.