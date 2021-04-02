Польша заявила, что не участвует в провокациях против «Северного потока — 2»

Nord Stream 2 сообщил об активности военных кораблей в зоне строительства «Северного потока — 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Варшаве заявили, что польские Вооруженные силы не участвуют в провокациях в зоне прокладки российского газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море.

«Военно-морской флот Польши не ведет никакой провокационной деятельности и реализует свои задачи в соответствии с международным правом», - говорится в сообщении, опубликованном на странице Оперативного командования польских Вооруженных сил в Twitter.

При этом польские военные признали, что их самолеты М-28В «регулярно проводят патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в четверг, 1 апреля, оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 сообщила о повышенной активности иностранных военных кораблей в зоне строительства трубопровода. В частности, сообщалось, что вокруг баржи «Фортуна» в Балтийском море маневрировал боевой корабль ВМС Польши, а над судном неоднократно пролетал польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

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