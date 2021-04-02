Блогер Эдвард Бил готов оказать помощь пострадавшим в массовом ДТП на Садовом кольце

В крови устроившего ДТП в центре Москвы блогера Эдварда Била не нашли следов алкоголя. Фото: Дептранс Москвы

Задержанный на двое суток по делу о массовом ДТП в центре Москвы блогер Эдвард Бил активно сотрудничает со следствием и готов оказать помощь пострадавшим. Об этом сообщил журналистам адвокат предполагаемого виновника аварии Сергей Жорин, добавив, что его подзащитный «подробно рассказывает о случившейся трагедии».

«Он действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Вину же его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий», - рассказал защитник в беседе с ТАСС.

По словам адвоката, Эдвард Бил «готов оказывать помощь потерпевшим вне зависимости от признания его виновным», а сейчас блогера везут в изолятор временного содержания (ИВС) на Петровке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, авария на Садовом кольце с участием пяти автомобилей произошла в четверг, 1 апреля. По предварительной версии следствия, находившийся за рулем синей «Ауди» Эдвард Бил выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в поток машин. В результате ДТП серьезно пострадала женщина, она в реанимации.

Следов алкоголя в крови блогера не обнаружили.

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