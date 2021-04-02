«Возможно, искали наркотики»: Адвокат Эдварда Била рассказал про обыск дома у блогера

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Смоленской площади в центре Москвы. Фото: Скриншот с видео

Адвокат блогера Эдварда Била, который попал в ДТП 1 апреля на Садовом кольце, рассказал про обыск у своего доверителя.

- Это формальная процедура. Возможно, искали наркотики или еще что-то, - рассказал адвокат Геннадий Удунян сайту mk.ru.

По словам правозащитника, полицейские ничего не нашли, что могли бы приобщить к материалам уголовного дела. Сейчас стражи порядка наблюдают за состоянием здоровья пострадавшей.

От того, как она будет себя чувствовать, зависит судьба блогера и дальнейшие действия обвинения.

Пока женщина в реанимации, Эдварда Била могут обвинить по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Именно так обвинение сформулировано сегодня.

Если же врачи не смогут помочь женщине, то речь идет о части 3 статьи 264 УК РФ. Там наказание до пяти лет лишения свободы.

- Мы рассчитываем, что пострадавшая поправится, будет максимум домашний арест, - говорит юрист.

3 апреля в тверском суде состоится заседание, на котором решится вопрос с мерой пресечения для блогера. Сразу после ДТП его задержали на 48 часов.

- Мой доверитель признает, что был за рулем, он был трезв. Что касается его вины, то это вопросы экспертизы. И штрафы, о которых заявляли вчера, это не его. У Эдварда нет ни одного нарушения. Машина принадлежит его приятелю, - заключил адвокат.