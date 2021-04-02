Водитель автомобиля, протаранившего КПП у Капитолия в Вашингтоне, скончался

Протаранивший КПП Капитолия водитель скончался.

Ранее стало известно, что в Капитолий никого не впускают и не выпускают. Причиной блокировки конгресса стал мужчина, который въехал в заграждение одного из КПП Капитолия. Он вышел из машины и достал нож. Охрана предприняла меры для защиты. В результате происшествия ранены двое офицеров. О мотивах злоумышленника не известно. В настоящее время время все улицы, расположенные рядом с Капитолием перекрыты.

От полученных травм умер и один из офицеров полиции, на которого наехал автомобиль злоумышленника, попытавшегося протаранить КПП.

Напомним, охрана Конгресса была усилена после событий в январе этого года, когда сторонники Трампа штурмом взяли Капитолийский холм и ворвались в Конгресс, вступив в противостояние с полицией. В результате погибли четыре человека.