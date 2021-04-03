В Грузии потребовали, чтобы генпрокуратура возбудила уголовное дело об осквернении памятника Грибоедову

Протестующие возле гостиницы в Тбилиси в ночь на 1 апреля Фото: REUTERS

Неправительственная организация «Национальный конгресс славянских народов Грузии» обратилась к генеральному прокурору республики Ираклию Шотадзе с требованием возбудить уголовное дело против вандалов, которые накануне осквернили памятник русскому драматургу, поэту и композитору Александру Грибоедову в центре Тбилиси.

В письме, в частности, говорится, что такие действия вандалов «тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость А. С. Грибоедова в истории Грузии». Виновных, по мнению организации, необходимо привлечь к уголовной ответственности за «осквернение культурного наследия Грузии и разжигание межнациональной розни», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на следующий день после протестов из-за приезда в республику российского журналиста Владимира Познера на постаменте памятника Грибоедову появились русофобские надписи красной краской. Городские власти довольно быстро привели монумент в порядок, но снимки оскверненного памятника разлетелись по социальным сетям.

В Тбилиси вандалы осквернили памятник Грибоедову. Фото: facebook/Dato Okitashvili

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грузины прогнали Познера? Рано радуются. Их страна скоро может стать турецко-иранской колонией

Колумнист kp.ru Эдвард Чесноков — о том, куда пришла самая богатая республика бывшего СССР к 2021 году (подробности).