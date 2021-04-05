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Общество5 апреля 2021 10:03

Роскомнадзор продлит замедление трафика Twitter до 15 мая 2021

Компании предоставляется дополнительное время на удаление всего запрещённого контента
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Роскомнадзор продлит замедление трафика Twitter до 15 мая 2021

Фото: REUTERS

Роскомнадзор заявил о принятом решении о продлении мер по замедлению трафика социальной сети Twitter до 15 мая текущего года.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы соцсети на территории Россиии, поскольку Twitter ранее принял решения об удалении части запрещённого контента. Отмечается, что таким образом, компании предоставляется дополнительное время на удаление всего запрещённого контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с российским законодательством.

Кроме того, Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления компанией всего запрещённого контента.

Напомним, Роскомнадзор подал жалобы на 28 тысяч публикаций в Twitter с 2017 года. В ведомстве говорят о том, что в постах содержится запрещенная информация, среди которой есть методы изготовления и употребления наркотических средств, призывы к самоубийству и способы совершения суицида, а также детская порнография.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе, 2 апреля, суд наложил на Twitter три штрафа, общая сумма которых составила 8,9 миллиона рублей.