Роскомнадзор продлит замедление трафика Twitter до 15 мая 2021 Фото: REUTERS

Роскомнадзор заявил о принятом решении о продлении мер по замедлению трафика социальной сети Twitter до 15 мая текущего года.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы соцсети на территории Россиии, поскольку Twitter ранее принял решения об удалении части запрещённого контента. Отмечается, что таким образом, компании предоставляется дополнительное время на удаление всего запрещённого контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с российским законодательством.

Кроме того, Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления компанией всего запрещённого контента.

Напомним, Роскомнадзор подал жалобы на 28 тысяч публикаций в Twitter с 2017 года. В ведомстве говорят о том, что в постах содержится запрещенная информация, среди которой есть методы изготовления и употребления наркотических средств, призывы к самоубийству и способы совершения суицида, а также детская порнография.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе, 2 апреля, суд наложил на Twitter три штрафа, общая сумма которых составила 8,9 миллиона рублей.