Потерпевшие попросили суд взыскать более 16,5 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Потерпевшие попросили гарнизонный военный суд Москвы взыскать более 16,5 миллиарда рублей с экс-главы отдела управления «К» российской ФСБ полковника Кирилла Черкалина, которого обвиняют в получении взятки на 850 тысяч долларов.

Иски потерпевших будут рассмотрены судом по итогам рассмотрения дела. Потерпевшие обосновали суммы своих исков выводами экспертиз с учетом понесенных убытков. Прокурор и адвокаты не стали возражать против приобщения данных исков к делу, оценку им дадут во время судебного разбирательства, передает агентство ТАСС.

Напомним, полковник Кирилл Черкалин – фигурант двух уголовных дел. По информации следователей, он получил взятку на сумму в 850 тысяч долларов от руководителя коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. По втором делу проходят бывшие подчиненные полковника Фролов и Васильев , а также разыскиваемые член Общественного совета при ФСБ Столяренко и член правления «АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Бондаренко. Дело в отношении Черкалина выделили в отдельное производство.

Фролов и Васильев в 2011 году, будучи сотрудниками ФСБ, использовали служебное положение и ввели в заблуждение предпринимателя Сергея Гляделкина, убедив его передать им в долю в уставном капитале фирмы 490 миллионов рублей. Фролов и Васильев были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.

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