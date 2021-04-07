США готовы отменить часть санкций против Ирана

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовы отменить часть односторонних санкций против Ирана, которые противоречат ядерной сделке с Тегераном, заявил руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс, говоря о начавшихся в Вене обсуждениях ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По его словам, американская сторона «понимает», что «необходимо обеспечить смягчение санкций». При этом он подчеркнул, что «максималистские требования» Тегерана, настаивающего не том, чтобы Вашингтон отменил все свои санкции, «ни к чему не приведут».

«Мы не считаем конструктивными призывы к США предпринять односторонние или примирительные жесты, на которые Иран не отвечает», - приводит слова пресс-секретаря госдепа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале марта США призвали Иран сесть за стол переговоров, чтобы «конструктивном дипломатическом» ключе обсудить пути возврата обеих стран в соблюдению условий СВПД.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страны-участницы СВПД вырабатывают последовательные и одновременные шаги для возвращения к своим обязательствам по ядерной сделке и Ирана, и США.