Globo: В Бразилии выявили новый штамм коронавируса

Бразильские ученые обнаружили новую разновидность коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты выявили в бразильском штате Минас-Жерайс новый штамм коронавируса, сообщает газета Globo. По данным издания, местная разновидность вируса SARS-CoV-2 имеет 18 мутаций.

Отмечается, что некоторые из них свойственны британскому и южноафриканскому штаммам, а также двум другим бразильским штаммам из Манауса и Рио-де-Жанейро, которые считаются гораздо более заразными, чем их китайский предшественник – коронавирус из Уханя.

Новую разновидность вируса обнаружили ученые университета Минас-Жерайса в столице штата, городе Белу-Оризонти. Координатор исследования Ренато Сантана рассказал газете, что такая комбинация мутаций коронавируса еще не была описана ни в одной из научных работ. Ученый уточнил, что новый штамм нашли в двух из 85 исследованных геномов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, об обнаружении новых, ранее неизвестных штаммов коронавируса время от времени сообщают специалисты из разных стран.

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