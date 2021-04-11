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В мире11 апреля 2021 0:12

Принц Чарльз назвал своего отца Филиппа особенным человеком

Он также добавил, что семья умершего очень скучает по нему
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Принц Чарльз назвал своего отца Филиппа особенным человеком

Принц Чарльз назвал своего отца Филиппа особенным человеком

Фото: REUTERS

Британский принц Чарльз сообщил, что его отец принц Филипп был бы поражен такой поддержкой, добрыми словами и соболезнованиями, которые поступают всего мира в адрес королевской семьи. Об этом говорится в сообщении на странице королевской семьи в Инстаграм.

По мнению Чарльза, его отец в последние 70 лет оказывал "крайне выдающееся и преданное служение королеве, семье и стране". Он также назвал Филиппа особенным человеком, которого очень любили и ценили родные.