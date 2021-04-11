Министр обороны Германии обратилась к России за разъяснениями, "куда и зачем перемещаются ее войска"

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что если России нечего скрывать, то ее представители могли бы дать объяснения по поводу предполагаемого передвижение своих войск у границы с Украиной. Об этом руководитель ведомства написала в своем посте на странице в Twitter.

- Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются, - считает глава Минобороны ФРГ.

Ране сообщалось, что западные страны озадачились после перемещения российских войск по территории России, в том числе у границы с Украиной.