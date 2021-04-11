Гибель ребёнка в ДНР квалифицировали как теракт

Следственные органы ДНР квалифицировали гибель ребенка в селе Александровское при обстреле со стороны силовиков как теракт, сообщил Пушилин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственные органы квалифицировали гибель ребёнка в Донбассе как террористический акт, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

- Возбуждённое уголовное дело касается гибели ребенка. <...> Данное преступление квалифицировано как террористический акт, - отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия - 1".

Напомним, 2 апреля 2021 года в самопровозглашённой Донецкой народной республике погиб пятилетний Владислав Шихов. Ребёнок играл во дворе частного дома, когда беспилотник сбросил взрывное устройство. По заявлениям донецких властей, мальчик попал под обстрел украинского беспилотника. Также украинский дрон ранил его бабушку.

Власти Украины отвергают свою причастность к произошедшему и указывают на нарушения режима прекращения огня 2 и 3 апреля со стороны противника.

Ранее сайт KP.ru публиковал слова бабушки мальчика, 66-летней Натальи Терентьевой. Она рассказала подробности трагедии. 5 апреля ребёнка похоронили.