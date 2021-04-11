Офицер НАТО пофантазировал на тему будущего Крыма Фото: Александр БОЙКО

Экс-представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга американских военно-морских сил Гарри Табах пофантазировал на тему будущего Крыма. Офицер Североатлантического альянса заявил, что Украина «сможет вернуть» полуостров, якобы когда Россия «сама развалится».

- Крым может стать или независимым государством, которое будет дружественным по отношению к Украине, или вернуться в состав Украины, - заявил Гарри Табах, чьи слова цитирует украинское издание «Обозреватель» в воскресенье, 11 апреля.

Офицер НАТО также выразил уверенность в том, что для украинских вооруженных сил «не составит труда захватить Донбасс силовым путем». Ситуацию на востоке Украины он назвал сложной и опасной.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин ответил тем, кто ждет развала или затухания России, словами «как бы не простудиться на ваших похоронах». Глава государства отмечал, что российская сторона постоянно укрепляет свои силы и справится со всеми возможными трудностями.

Крым вошел в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Жители полуострова демократическим путем и в полном соответствии с международными правилами проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российских властей, вопрос Крыма закрыт окончательно.