«Земля кочевников» стал лучшим фильмом-2021 по версии BAFTA

Работа режиссера Хлои Чжао удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств
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Документально-постановочная лента "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за лучший фильм. Об этом объявили на 74-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства, которая прошла 11 апреля в Альберт-холле.
Ранее сообщалось, что мультфильм "Душа" американских режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса завоевал премию BAFTA в категории «Лучший анимационный фильм». 7
Напомним, из-за ситуации с коронавирусом мероприятие проходило без публики, в онлайн-режиме.