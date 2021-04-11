«Земля кочевников» стал лучшим фильмом-2021 по версии BAFTA

Работа режиссера Хлои Чжао удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств Фото: REUTERS

Документально-постановочная лента "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за лучший фильм. Об этом объявили на 74-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства, которая прошла 11 апреля в Альберт-холле.

Ранее сообщалось, что мультфильм "Душа" американских режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса завоевал премию BAFTA в категории «Лучший анимационный фильм». 7

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом мероприятие проходило без публики, в онлайн-режиме.