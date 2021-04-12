Лавров: проходы кораблей США в Чёрное море сопровождаются агрессивной риторикой

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Проходы американских кораблей в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что Москва не понимает, какие именно цели преследует США на Украине.

«Что касается военной активности Соединенных Штатов, включая проходы кораблей в Черное море, это происходит регулярно. Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой», - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что сегодня задаются вопросы, а что делает Россия на границе с Украиной. «Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна», - заявил дипломат, подчеркнув, что на сегодняшний день остаются вопросом, что делают США «в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории».

Напомним, ранее США уведомил Турцию, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море. Корабли по очереди пройдут через пролив 14 и 15 апреля и вернутся 4 и 5 мая.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, за последние сутки по меньшей мере два военно-транспортных самолета ВВС США C-130J Hercules прибыли в Киев, ранее на Украину прибыли еще не менее трех американских военно-транспортных самолетов.