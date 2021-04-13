Псаки: США не изменят политику давления на Россию из-за встречи президентов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не собираются менять свою политику давления на Россию в связи с возможной встречей лидеров двух стран заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Журналисты спросили ее, означает ли предложение президента США Джозефа Байдена провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, что Вашингтон откажется от идеи ужесточить американские санкции против Москвы.

«Я не буду забегать вперед с какими-либо объявлениями, которые у нас имеются относительно последствий, которые будут иметь место для российского руководства из-за действий, которые они уже предприняли», - ответила Джен Псаки.

Она добавила, что «это не меняет расчетов, процесса проведения обзора, который идет», и Байден «четко заявлял, что последствия будут». Выразила надежду на то, что вскоре «сможет поделиться информацией на этот счет».

«Я думаю, что мы работаем над предсказуемыми и стабильными отношениями. Мы ищем не столько установление доверия, сколько предсказуемость и стабильность, потому что есть ряд угроз и возможностей в мире. Президент хочет иметь возможность сфокусироваться на этом, а не на сопернических отношениях с Россией», - приводит слова Псаки ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президентская администрация Байдена завершила свой обзор приписываемых России действий, которые в Белом доме считают «враждебными» в отношении США, и теперь рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций. Во вторник Байден позвонил коллеге из Москвы, предложил встретиться на территории третьей страны.

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