Байден назвал конструктивным разговор с Путиным

Белый дом заявил, что саммит Путина и Байдена может помочь стабилизировать отношения с РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден считает, что разговор с президентом России Владимиром Путиным вчера, 13 апреля, был конструктивным.

- Я скажу, что президент Байден вчера провёл конструктивный звонок, - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она назвала разговор с российским президентом одним из "тяжёлых переговоров" и рассказала, что Байден при беседе с Путиным не избегал задавать беспокоящие его вопросы и подчеркнул, что действия, предпринятые Россией, повлекут последствия.

В Белом доме также подчеркнули, что власти США стремятся стабилизировать отношения с Россией, и считают, что встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным помогла бы этому процессу.

- Наша задача в США - иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения, и, конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе, - отметила Джен Псаки.

Напомним, вчера, как сообщал сайт KP.ru президенты России и США созвонились по инициативе американской стороны. Джо Байден и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, ситуацию в Донбассе и договорились провести встречу в третьей стране.