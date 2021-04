Эксперт: Байден звонил Путину не мириться, а взять конфронтацию под контроль

США, скорее всего, по-прежнему не намерены налаживать отношения с Россией и готовят новый пакет санкций, даже несмотря на положительное послевкусие беседы двух президентов Фото: REUTERS

Штаты понимают, что противостояние в Россией переходит разумные границы и делают шаг от «неконтролируемой конфронтации», а вовсе не в сторону Москвы.

- Байден предложил встретиться, но не свернуть конфронтацию, - заявил в беседе с Радио «Комсомольская правда» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. - Они не хотят неконтролируемого процесса. Они хотят им управлять. Сейчас они предлагают России очень жесткую конфронтацию, но при этом - сотрудничество по некоторым вопросам. Это то, что было в период холодной войны: «Мы враги, но заинтересованы в том, чтобы не было полномасштабной горячей войны». Для этого нужно поддерживать диалог. А объявлять санкции и проводить учения НАТО на российских границах американцы, скорее всего, продолжат, - уверен эксперт.

В среду утром помощник президента России Юрий Ушаков пообещал решительный ответ Москвы на возможное введение новых санкций США. Такая жесткая позиция была озвучена на встрече с послом США Джоном Салливаном.

- Введение новых санкционных мер в ближайшие недели или месяцы неизбежны, - уверен Суслов. - Они уже анонсированы. Но они не изменят природы отношений. Вряд ли будут глобальные секторальные санкции. Скорее они будут носить точечный характер - под них попадут некоторые компании и физлица в России. В первую очередь представители органов власти. А Россия введет аналогичные меры, то есть ответит зеркально.

Однако, встреча лидеров может быть под угрозой, если США слишком рьяно продолжат свою политику давления, считает Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор заявил, что Москва прямым текстом дала понять — будут новые санкции — не будет ни саммита, ни диалога. И это правильный шаг, уверен Пушков: «В Вашингтоне есть убеждение, что США будут наращивать санкции и при этом вести диалог с Россией по нужным им вопросам. Это называется у них так: "to walk and to chew gum at the same time" - "шагать и при этом жевать жвачку". Не получится!»

Во вторник 13 апреля Джо Байден позвонил Владимиру Путину. Президент США подтвердил, что Вашингтон намерен выстраивать стабильные отношения с РФ. А также глава Белого дома предложил Путину лично встретиться в ближайшее время на нейтральной территории.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Вот что звонок Байдена Путину животворящий делает»: Вероятность войны на Украине резко уменьшилась

Цена этого разговора — рубль взлетел, а ожидания санкций и конфликта в Донбассе резко снизились. Что еще изменит разговор президентов России и США — рассказал «КП» политолог Георгий Бовт (подробности)