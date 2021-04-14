На олимпийской экипировке российских спортсменов на Играх в Токио будет оберег

Компания ZASPORT презентовала экипировку спортсменов для Игр XXXII Олимпиады в Токио Фото: Скриншот с видео

На внутренней стороне парадных и тренировочных костюмов экипировки российских спортсменов на Олимпиаде в Токио будет расположен оберег, сообщили на презентации экипировки Zasport.

Сообщается также, что один из вариантов экипировки будет выполнен в виде распространенного элемента русского костюма - оплечья. Графическое ожерелье будет нанесено вокруг шеи на кофты, олимпийки и поло российских спортсменов. На внутренней стороне всех костюмов расположили оберег в качестве пожелания удачи, сообщает ТАСС.

Вся коллекция выполнена из хлопка и охлаждающих тканей, рассчитанных на жаркое лето в Японии. Показ костюмов состоялся в среду, 14 апреля, в Москве в павильоне ВДНХ "Космос".

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, но название Игр останется "Токио-2020".

В конце 2019 года Исполком ВАДА принял решение отстранить Россию на четыре года от всех крупных международных соревнований. Спортсменам нельзя представлять на них российские флаг и гимн.