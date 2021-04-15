В МИД России надеются, что перенос сроков вывода войск США из Афганистана не приведет к войне

В мае американские солдаты начнут покидать Афганистан Фото: REUTERS

Комментируя решение президента США Джозефа Байдена завершить вывод американских войск из Афганистана до 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года, которые положили начало афганской и иракской военных кампаний НАТО, в МИД России призвали избежать военного сценария развития событий из-за переноса сроков.

Об этом заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, возглавляющий второй департамент Азии министерства иностранных дел.

«Мы бы не хотели, чтобы сценарий дальнейшего развития событий в Афганистане был военным», - отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в среду Байден объявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется 1 мая, а к 11 сентября эту страну покинут все военнослужащие США. Вскоре после этого в НАТО тоже заявили, что начнут вывод своих сил с 1 мая. Между тем, в заключенном предыдущей вашингтонской администрацией соглашении с талибами* указано, что все иностранные войска должны покинуть афганскую территорию уже 1 мая.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.